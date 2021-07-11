Жуков считает, что исход финального матча Евро-2020 может решиться в серии пенальти
Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что исход финального матча Евро-2020 между Англией и Италией решит серия послематчевых пенальти.
«Мне почему-то больше нравятся итальянцы. Прогноз строить нереально трудно, может быть все что угодно. Думаю, что силы команд примерно равны, но мне кажется, что англичане больше будут атаковать, а итальянцы забьют на контратаке. Не исключаю, что будет [серия] пенальти», — цитирует Жуков ТАСС.
Финал Евро-2020 между Англией и Италией состоится сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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