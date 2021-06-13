Жена Семенова о поражении сборной России от Бельгии: «Чтобы судить другого человека, пройди его путь»

Ольга Семенова, жена защитника сборной России Андрея Семенова, отреагировала на поражение национальной команды от Бельгии (0:3) в матче первого тура группового турнира Евро-2020.

«Чтобы судить другого человека, надень его обувь и пройди его путь», — написала у себя в Instagram Семенова.

Также супруга футболиста ответила людям, которые обрушились на нее с критикой из-за поражения сборной и игры ее мужа.

Вчера, 12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В эпизоде с первым голом в ворота российской команды мяч отскочил от защитника российской команды Андрея Семенова к форварду бельгийцев Ромелу Лукаку, который оказался один на один с Антоном Шуниным и реализовал момент.