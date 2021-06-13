Тренер сборной Австрии отказался говорить, на какой позиции сыграет Алаба в матче с Северной Македонией

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от стартового матча Евро-2020 против Северной Македонии.

«Атмосфера в команде очень хорошая, все в предвкушении матча. Нам пришлось ждать год из-за пандемии. Наша цель на игру ясна: мы хотим победить и начать турнир с хорошими впечатлениями. Не чувствую никакого давления. Наоборот. Наша цель: победить в первом матче на Евро. Дальше посмотрим, как будут развиваться события. Тогда сможем ставить перед собой новые цели. Да, мы решили, где будет действовать Алаба, и обговорили это с ним. Пожалуйста, поймите, что мы не можем огласить эту информацию до матча», — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.

Матч Австрия — Северная Македония пройдет 13 июня и начнется в 19:00 мск.