Тренер сборной Австрии отказался говорить, на какой позиции сыграет Алаба в матче с Северной Македонией
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от стартового матча Евро-2020 против Северной Македонии.
«Атмосфера в команде очень хорошая, все в предвкушении матча. Нам пришлось ждать год из-за пандемии. Наша цель на игру ясна: мы хотим победить и начать турнир с хорошими впечатлениями. Не чувствую никакого давления. Наоборот. Наша цель: победить в первом матче на Евро. Дальше посмотрим, как будут развиваться события. Тогда сможем ставить перед собой новые цели. Да, мы решили, где будет действовать Алаба, и обговорили это с ним. Пожалуйста, поймите, что мы не можем огласить эту информацию до матча», — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.
Матч Австрия — Северная Македония пройдет 13 июня и начнется в 19:00 мск.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Австрии сыграет в группе C с Голландией, Украиной и Северной Македонией.
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