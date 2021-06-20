Яремчук признался, что чувствует большую ответственность перед матчем Украина — Австрия

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, с каким настроением он готовится к матчу с Австрией на Евро-2020.

«В первую очередь я чувствую большую ответственность, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Знаю, как много людей в Украине смотрят матчи и поддерживают нас. Каждый футболист несет ответственность за результат и хочет пробиться в следующий раунд. Поэтому мы очень серьезно готовимся к матчу».

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени. Украинцам достаточно сыграть вничью для того, чтобы выйти в 1/8 финала со второго места.