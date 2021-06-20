Яремчук признался, что чувствует большую ответственность перед матчем Украина — Австрия
23:29
Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, с каким настроением он готовится к матчу с Австрией на Евро-2020.
«В первую очередь я чувствую большую ответственность, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Знаю, как много людей в Украине смотрят матчи и поддерживают нас. Каждый футболист несет ответственность за результат и хочет пробиться в следующий раунд. Поэтому мы очень серьезно готовимся к матчу».
Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени. Украинцам достаточно сыграть вничью для того, чтобы выйти в 1/8 финала со второго места.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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