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Яремчук признался, что чувствует большую ответственность перед матчем Украина — Австрия

23:29
Роман Яремчук. Фото Reuters
Роман Яремчук. Фото Reuters
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, с каким настроением он готовится к матчу с Австрией на Евро-2020.

«В первую очередь я чувствую большую ответственность, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Знаю, как много людей в Украине смотрят матчи и поддерживают нас. Каждый футболист несет ответственность за результат и хочет пробиться в следующий раунд. Поэтому мы очень серьезно готовимся к матчу».

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени. Украинцам достаточно сыграть вничью для того, чтобы выйти в 1/8 финала со второго места.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/

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