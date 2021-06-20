Де Бур: «Сборной Нидерландов следует сосредоточиться на исправлении ошибок»

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

«Северная Македония хорошо сыграла в предыдущих матчах. Это команда с отличной организацией игры. А еще у них есть Пандев, который может сам решить судьбу матча. Приятно видеть, что ему по-прежнему нравится играть и он остается важен для своей страны. Нам нельзя недооценивать этих соперников.

Нам следует сосредоточиться на исправлении ошибок как в обороне, так и в атаке. Конечно, давление уже не то, поскольку мы решили вопрос выхода из группы. Но в любом случае постараемся подготовить команду к этому матчу наилучшим образом», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.

Нидерланды набрали шесть очков и лидируют в группе С. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. У Македонцев — ноль очков.

Матч Македония — Нидерланды состоится 21 июня в Амстердаме. Начало — в 19:00 по московскому времени.