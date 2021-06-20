Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Де Бур: «Сборной Нидерландов следует сосредоточиться на исправлении ошибок»

23:27
Теги:

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

«Северная Македония хорошо сыграла в предыдущих матчах. Это команда с отличной организацией игры. А еще у них есть Пандев, который может сам решить судьбу матча. Приятно видеть, что ему по-прежнему нравится играть и он остается важен для своей страны. Нам нельзя недооценивать этих соперников.

Нам следует сосредоточиться на исправлении ошибок как в обороне, так и в атаке. Конечно, давление уже не то, поскольку мы решили вопрос выхода из группы. Но в любом случае постараемся подготовить команду к этому матчу наилучшим образом», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.

Нидерланды набрали шесть очков и лидируют в группе С. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. У Македонцев — ноль очков.

Матч Македония — Нидерланды состоится 21 июня в Амстердаме. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024445--north-macedonia-vs-netherlands/prematch/preview/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Выход России в плей-офф Евро с третьего места в группе стал практически невозможен после победы Швейцарии над Турцией
Италия выбрала в соперники группу с Украиной, а не с Россией. И повторила великий рекорд 80-летней давности
Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров
«Мы выйдем и победим Россию». Тренер и игроки сборной Дании — о ключевом матче Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи