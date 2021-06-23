Вячеслав Фетисов оценил выступление сборной России на Евро

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» оценил выступление сборной России на Евро-2020.

— Сборная Россия на дне? Народ требует перемен.

— Надо понимать, что делать. И делать нужно было давно. Реформа — это неправильно. Реформа — значит просто поменять форму, а у нас ее нет. Мы вкладывали деньги в клубный футбол, а не в молодежь. Хотя обратных примеров достаточно: Германия в 2000 году, а до этого Турция, которая системно подошла к решению задач и играла в полуфинале ЧМ-2002. Плюс страны Северной Европы, включая Исландию. А мы ввалили кучу денег в клубный футбол и не воспитали поколение. Нет вины этих ребят. Мы такими их вырастили.

— А у нас было другое поколение?

— Да, в СССР. И на клубном уровне мы выступали достойно, и сборная показывала хорошие результаты. Данным вопросом должны заниматься профессионалы. И не надо валить все на одного человека, например на тренера. Такая у нас сейчас ситуация. Мы немного не тем путем пошли, причем давно, лет так 15 назад. Хотя президент страны создал хорошие условия для развития футбола, даже в СССР такого не было.

— У нас были локальные успехи в 2008 и 2018 году.

— Какой успех? Это все относительные успехи. В общей сумме испанцам мы в 2008-м проиграли 1:7. Успех — это когда выиграли что-то. Это все локальная история, которая обратилась для нас злой шуткой.

— Можно сделать вывод, что деньги, вложенные в наш футбол с начала 2000-х годов, прошли мимо?

— Деньги не дошли ни до детского футбола, ни до регионов, где футбол мог бы развиваться. Мы понимаем, что футболист иногда появляется вопреки. Его нужно просто вовремя заметить. А мы сделали акцент на клубных успехах, вложив огромные деньги в иностранных футболистов. А надо было на какое-то время посмотреть, что у нас есть. Равные возможности — этот тот путь, который в ближайшее время даст нам надежду на успех. А то сейчас идут разговоры, что делать, найдя крайнего. Это неправильно. Нужны люди, которые предложат стратегию развития, начав с детского футбола, — сказал Фетисов.

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