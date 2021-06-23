Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отличился в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Швеции. Он сократил отставание в счете — 1:2.

Левандовски получил мяч в штрафной соперника. Против него были два защитника, а партнеры не успевали его поддержать. Тем не менее, поляк нашел момент для удара и нанес обводящий удар в дальний угол.