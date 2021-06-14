Все тесты на коронавирус игроков сборной России дали отрицательные результаты

14 июня все члены национальной сборной России в очередной раз прошли тестирование ПЦР, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА. Результаты всех тестов — отрицательные, сообщает пресс-служба национальной команды.

После крупного поражения от команды Бельгии сборная России без набранных очков располагается на четвертом месте в группе B. Лидеры рейтинга ФИФА бельгийцы занимают первую строчку таблицы (3 очка), на второй и третьей позициях располагаются финны (3) и датчане (0). 16 июня команда Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет с финнами, бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся со сборной Дании. 21 июня россияне в Копенгагене сыграют с датчанами, а сборные Финляндии и Бельгии встретятся в Санкт-Петербурге.