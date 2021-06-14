Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Все тесты на коронавирус игроков сборной России дали отрицательные результаты

20:52
Теги:

14 июня все члены национальной сборной России в очередной раз прошли тестирование ПЦР, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА. Результаты всех тестов — отрицательные, сообщает пресс-служба национальной команды.

После крупного поражения от команды Бельгии сборная России без набранных очков располагается на четвертом месте в группе B. Лидеры рейтинга ФИФА бельгийцы занимают первую строчку таблицы (3 очка), на второй и третьей позициях располагаются финны (3) и датчане (0). 16 июня команда Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет с финнами, бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся со сборной Дании. 21 июня россияне в Копенгагене сыграют с датчанами, а сборные Финляндии и Бельгии встретятся в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Испания — Швеция, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Фото: Самые сексуальные снимки певицы Ани Лорак
Путин одернул корреспондента NBC во время интервью
Дава вступился за Бузову, закатившую истерику из-за слов Губерниева

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи