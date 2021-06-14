Словакия обыграла Польшу в Санкт-Петербурге на Евро-2020

Сборная Словакии победила команду Польши (2:1) в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

На 18-й минуте словаки вышли вперед благодаря автоголу Войцеха Щенсны. Кароль Линетти на 46-й минуте восстановил равновесие.

Поляки на 62-й минуте остались в меньшинстве. С поля был удален Гжегож Крыховяк. После этого словацкая команда вновь вышла вперед — на 69-й минуте гол забил Милан Шкриньяр.

Словакия набрала три очка и вышла в лидеры группы Е. У Польши пока ноль очков. В 22.00 начнется еще один матч этой группы Испания — Швеция.

В следующем туре 18 июня Словакия сыграет со Швецией. Польше 19 июня предстоит сыграть с Испанией.

Евро-2020

Группа Е

1-й тур

Польша — Словакия — 1:2 (0:1)

Голы: Щенсны, 18 — в свои ворота (0:1). Линетти, 46 (1:1). Шкриньяр, 69 (1:2).

Польша: Щенсны, Рыбус (Пухач, 74), Глик, Берешиньски, Беднарек, Крыховяк, Клих (Модер, 85), Зелиньски (Свидерски, 85), Линетти (Франковски, 74), Южвяк, Левандовски.

Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик (Кошельник, 79), Шатка, Шкриньяр, Хамшик, Куцка, Дуда (Грегуш, 90+2), Хараслин (Суслов, 87), Хромада (Хрошовски, 79), Мак (Дюриш, 87).

Предупреждения: Губочан, 20. Крыховяк, 22.

Удаление: Крыховяк, 62.

Судьи: Хацеган. Георге, Гингуляк (все — Румыния).

ВАР: Ди Белло. Мели (оба — Италия), Бризар (Франция), Иррати (Италия).

14 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 12862 зрителя.