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Впервые с 2000 года оба полуфинала чемпионата Европы не завершились в основное время

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Сборные Англии и Дании не выявили победителя в основное время матча 1/2 финала Евро-2020. Как сообщает Opta, впервые с 2000 года оба полуфинальных матча европейского первенства не завершились в основное время.

Во вторник, 6 июля, сборные Испании и Италии сыграли вничью по итогам 90 минут. Победитель определился только в серии пенальти.

Победитель этого матча сыграет в финале чемпионата Европы против Италии, которая во вторник обыграла Испанию в серии пенальти.

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля