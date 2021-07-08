Впервые с 2000 года оба полуфинала чемпионата Европы не завершились в основное время
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Сборные Англии и Дании не выявили победителя в основное время матча 1/2 финала Евро-2020. Как сообщает Opta, впервые с 2000 года оба полуфинальных матча европейского первенства не завершились в основное время.
Во вторник, 6 июля, сборные Испании и Италии сыграли вничью по итогам 90 минут. Победитель определился только в серии пенальти.
Победитель этого матча сыграет в финале чемпионата Европы против Италии, которая во вторник обыграла Испанию в серии пенальти.
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