Впервые с 2000 года оба полуфинала чемпионата Европы не завершились в основное время

Сборные Англии и Дании не выявили победителя в основное время матча 1/2 финала Евро-2020. Как сообщает Opta, впервые с 2000 года оба полуфинальных матча европейского первенства не завершились в основное время.

Во вторник, 6 июля, сборные Испании и Италии сыграли вничью по итогам 90 минут. Победитель определился только в серии пенальти.

2 — For the first time since EURO 2000 both games at the semi final stage go into extra time. Extra. #EURO2020 #ENGDEN #ENG pic.twitter.com/MeeCSaR7sb — OptaFranz (@OptaFranz) July 7, 2021

Победитель этого матча сыграет в финале чемпионата Европы против Италии, которая во вторник обыграла Испанию в серии пенальти.