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Впервые гол в свои ворота стал дебютным мячом чемпионата Европы

11 июня 2021, 23:25
Автогол Мериха Демирала. Фото AFP
Автогол Мериха Демирала. Фото AFP
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Первый мяч Евро-2020 в свои ворота забил защитник сборной Турции Мерих Демирал. Это произошло в стартовом матче турнира со сборной Италии.

Никогда ранее результативный список чемпионатов Европы не начинался с автогола, а единственным игроком, который поразил свои ворота в матче открытия турнира, на протяжении 45 лет оставался чехословак Антон Ондруш, умудрившийся в полуфинале Евро-1976 огорчить и своего, и голландского вратарей.

Итальянцы по числу первых голов на Евро сравнялись с командами Югославии, ФРГ и Франции. Причем первый итальянский мяч открытия чемпионата в 1988 году забил нынешний тренер «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини.

(Кирилл Бурдаков)

Первые голы в истории чемпионатов Европы

Год

Город

Автор гола

Команда

Матч

Минута

06.07.1960

Париж

Милан Галич

Югославия

Франция — 5:4

11'

17.06.1964

Мадрид

Хус Переда

Испания

Венгрия — 2:1 (д.в.)

35'

05.06.1968

Флоренция

Драган Джаич

Югославия

Англия — 1:0

88'*

17.06.1972

Антверпен

Герд Мюллер

ФРГ

Бельгия — 2:1

24'

16.06.1976

Загреб

Антон Ондруш

Чехословакия

Голландия — 3:1 (д.в.)

19'

11.06.1980

Рим

Карл-Хайнц Румменигге

ФРГ

Чехословакия — 1:0

57'

12.06.1984

Париж

Мишель Платини

Франция

Дания — 1:0

78'

10.06.1988

Дюссельдорф

Роберто Манчини

Италия

ФРГ — 1:1

52'

10.06.1992

Стокгольм

Янне Эрикссон

Швеция

Франция — 1:1

24'

08.06.1996

Лондон

Алан Ширер

Англия

Швейцария — 1:1

23'

10.06.2000

Брюссель

Барт Гор

Бельгия

Швеция — 2:1

43'

12.06.2004

Порту

Ангелос Басинас

Греция

Португалия — 2:1

7'

07.06.2008

Базель

Вацлав Сверкош

Чехия

Польша — 1:0

71'

08.06.2012

Варшава

Роберт Левандовски

Польша

Греция — 1:1

17'

10.06.2016

Сен-Дени

Оливье Жиру

Франция

Румыния — 2:1

57'

11.06.2021

Рим

Мерих Демирал, в свои ворота

Италия

Турция — 3:0

53'

* Второй матч турнира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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