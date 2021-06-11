Впервые гол в свои ворота стал дебютным мячом чемпионата Европы

Первый мяч Евро-2020 в свои ворота забил защитник сборной Турции Мерих Демирал. Это произошло в стартовом матче турнира со сборной Италии.

Никогда ранее результативный список чемпионатов Европы не начинался с автогола, а единственным игроком, который поразил свои ворота в матче открытия турнира, на протяжении 45 лет оставался чехословак Антон Ондруш, умудрившийся в полуфинале Евро-1976 огорчить и своего, и голландского вратарей.

Итальянцы по числу первых голов на Евро сравнялись с командами Югославии, ФРГ и Франции. Причем первый итальянский мяч открытия чемпионата в 1988 году забил нынешний тренер «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини.

(Кирилл Бурдаков)

Первые голы в истории чемпионатов Европы

Год Город Автор гола Команда Матч Минута 06.07.1960 Париж Милан Галич Югославия Франция — 5:4 11' 17.06.1964 Мадрид Хус Переда Испания Венгрия — 2:1 (д.в.) 35' 05.06.1968 Флоренция Драган Джаич Югославия Англия — 1:0 88'* 17.06.1972 Антверпен Герд Мюллер ФРГ Бельгия — 2:1 24' 16.06.1976 Загреб Антон Ондруш Чехословакия Голландия — 3:1 (д.в.) 19' 11.06.1980 Рим Карл-Хайнц Румменигге ФРГ Чехословакия — 1:0 57' 12.06.1984 Париж Мишель Платини Франция Дания — 1:0 78' 10.06.1988 Дюссельдорф Роберто Манчини Италия ФРГ — 1:1 52' 10.06.1992 Стокгольм Янне Эрикссон Швеция Франция — 1:1 24' 08.06.1996 Лондон Алан Ширер Англия Швейцария — 1:1 23' 10.06.2000 Брюссель Барт Гор Бельгия Швеция — 2:1 43' 12.06.2004 Порту Ангелос Басинас Греция Португалия — 2:1 7' 07.06.2008 Базель Вацлав Сверкош Чехия Польша — 1:0 71' 08.06.2012 Варшава Роберт Левандовски Польша Греция — 1:1 17' 10.06.2016 Сен-Дени Оливье Жиру Франция Румыния — 2:1 57' 11.06.2021 Рим Мерих Демирал, в свои ворота Италия Турция — 3:0 53'

* Второй матч турнира.