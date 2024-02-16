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16 февраля, 14:29

Во Франции освободили осужденного во время чемпионата Европы-2016 российского болельщика

Алина Савинова
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Логотип Евро-2016
Фото Global Look Press

Российский футбольный болельщик Павел Косов, осужденный за беспорядки на Евро-2016, освобожден условно-досрочно во Франции, сообщает фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» в своем Telegram-канале.

Косов и еще один россиянин Михаил Иванкин были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене. В 2020 году суд присяжных во Франции признал их виновным в том, что они нанесли тяжкие увечья английскому фанату Эндрю Бэйчу после матча между сборными России и Англии, что привело к инвалидности англичанина. Косов и Иванкин были приговорены к трем и десяти годам тюремного заключения соответственно. В декабре 2020 года Ивкина освободили, и он вернулся на родину.

Матч группового этапа чемпионата Европы 2016 года между Англией и Россией, который прошел в Марселе, завершился ничьей (1:1).

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