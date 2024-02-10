Иранская федерация футбола потребовала от ФИФА отстранить сборную Израиля
Федерация футбола Ирана направила в ФИФА письмо с требованием отстранить от участия в международных соревнованиях сборную Израиля.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Иранской федерации футбола. Требование связано с вооруженным конфликтом Израиля в секторе Газа.
8 февраля 12 стран Ближнего Востока также направили письма в ФИФА и УЕФА с призывом отстранить израильскую сборную.
21 марта сборная Израиля должна сыграть против Исландии в полуфинале плей-офф за попадание на Евро-2024, который пройдет в Германии.
Источник: ТАСС
Новости