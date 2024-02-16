Известный адвокат Сергей Жорин в комментарии для «СЭ» отреагировал на досрочное освобождение российского болельщика Павла Косова, осужденного во Франции за беспорядки на Евро-2016.

«Принято решение об условно-досрочном освобождении. Это в первую очередь большая поддержка семьи и футбольных болельщиков, которые финансово помогали Павлу Косову и его семье, — сказал Жорин «СЭ». — Здесь огромная и главная роль французского адвоката Алена Дюфло, который бился за Павла Косова, как тигр. Это, безусловно, большая работа Министерства иностранных дел России, которое помогало как по дипломатической линии, так и финансово семье».

Жорин также рассказал, что адвокат Косова заранее купил своему клиенту билет в Москву на 19 февраля.

«Нужно поздравить Павла и его семью, которая боролась за его освобождение. Важно отметить, что адвокат Косова был настолько уверен в условно-досрочном освобождении, что заранее купил билет в Москву на 19 февраля для российского болельщика. Думаю, что именно 19 февраля Павел будет в Москве, с чем мы его поздравляем», — добавил Жорин.

Косов и еще один россиянин Михаил Ивкин были арестованы в феврале 2018 года за участие в беспорядках в Марселе на чемпионате Европы-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната после матча между сборными России и Англии.

Косов получил 10 лет тюрьмы, Ивкин — три года. Поскольку время, проведенное под следствием, было зачтено в срок наказания, Ивкин 1 января 2021 года был депортирован в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции.