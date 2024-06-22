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Сегодня, 15:42

Габулов — об игре Доннаруммы на Евро: «Нет смысла оценивать шансы Сафонова через призму сборной Италии»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о конкуренции голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы за место в основе парижского клуба.

«Есть ли у Сафонова шансы выиграть конкуренцию в «ПСЖ» при удачной игре Доннаруммы на Евро? В футболе нет виртуальных сравнений. Это некорректно. В футболе есть конкуренция, есть предмет сегодняшнего дня. Сегодня Доннарумма выступает на Евро за сборную Италии, Матвея там нет. Они конкуренты по «ПСЖ». Через призму сборной Италии оценивать шансы Сафонова и Доннаруммы на место в основе ПСЖ нет смысла. Понятно, что Доннарумма в «ПСЖ» какой-то отрезок времени будет расцениваться как приоритет. Он не первый год выступает там. А дальше все будет зависеть от Матвея. Надеюсь, что у него получится навязать конкуренцию и выиграть ее», — сказал Габулов «СЭ».

14 июня парижане объявили о переходе 25-летнего россиянина. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».
В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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