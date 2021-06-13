Владимир Быстров назвал причины поражения сборной России в матче против Бельгии

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров объяснил причины поражения сборной России в матче против Бельгии (0:3).

«Черчесов решил сделать ставку на опыт. Силы не безграничны. Баринов не готов на 100 процентов. Жирков не готов на 100 процентов. И сыграть против Бельгии таким составом? Это без шансов. Вот и получилось. Хорошая пища для размышления. Чтобы с Финляндией мы увидели что-то другое.

Акинфеев мог допустить какой-то ляп. Но такой? О чем говорит ошибка Шунина? Это говорит о нервах. Не справились с нервами», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.