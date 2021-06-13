В FARE отреагировали на свист россиян в адрес сборной Бельгии: «Это расистский сигнал»
Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала свист на стадионе в Санкт-Петербурге перед началом матча Евро-2020 между Россией и Бельгией.
«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено.
Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем — это их выбор. Свистеть — это является символом крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет.
Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости», — сказали в FARE «СЭ».
Игроки сборной Бельгии встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем с Россией. Футболисты сборной России при этом, как и ожидалось, не стали участвовать в акции движения BLM. Во время акции бельгийцев на стадионе был сильный свист.
(Данил Алешин)
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