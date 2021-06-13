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В FARE отреагировали на свист россиян в адрес сборной Бельгии: «Это расистский сигнал»

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Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала свист на стадионе в Санкт-Петербурге перед началом матча Евро-2020 между Россией и Бельгией.

«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено.

Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем — это их выбор. Свистеть — это является символом крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет.

Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости», — сказали в FARE «СЭ».

Игроки сборной Бельгии встали на одно колено в поддержку движения по борьбе с расизмом перед матчем с Россией. Футболисты сборной России при этом, как и ожидалось, не стали участвовать в акции движения BLM. Во время акции бельгийцев на стадионе был сильный свист.

(Данил Алешин)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи