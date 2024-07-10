Вивиан назвал позором свист в адрес Кукурельи во время матча с Францией

Бывший защитник сборной Испании Дани Вивиан назвал позором свист болельщиков в адрес Марка Кукурельи во время полуфинального матча Евро-2024 со сборной Франции (2:1).

Предположительно, Кукурелью освистывали немецкие болельщики, которые остались недовольны тем, что арбитр не назначил пенальти из-за его игры рукой в четвертьфинальном матче турнира.

«Думаю, это позор, ни один игрок не заслуживает такого. Приходить на стадион, чтобы освистать кого-то — значит не уважать человека, который делает свою работу, и я это совершенно не поддерживаю», — приводит слова Вивиана Cadena SER.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с победителем встречи Нидерланды — Англия.