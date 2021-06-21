Главный тренер Австрии доволен игрой команды в матче с Украиной на Евро

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился эмоциями после победы команды над Украиной (1:0) в матче Евро-2020.

«Это так здорово! Считаю, ребята сегодня сыграли просто фантастически. Мы очень хотели пройти в 1/8 финала и войти в историю. Мне кажется, с первой минуты было видно, как решительно настроены парни. Мы играли на победу и добились ее. Горжусь своей командой.

Для нас будет важно подготовиться и восстановиться, тогда мы сделаем все возможное, чтобы победить Италию. Будет тяжело, но команда полна решимости», — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала австрийцы сыграют со сборной Италии.