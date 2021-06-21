Главный тренер Австрии доволен игрой команды в матче с Украиной на Евро
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился эмоциями после победы команды над Украиной (1:0) в матче Евро-2020.
«Это так здорово! Считаю, ребята сегодня сыграли просто фантастически. Мы очень хотели пройти в 1/8 финала и войти в историю. Мне кажется, с первой минуты было видно, как решительно настроены парни. Мы играли на победу и добились ее. Горжусь своей командой.
Для нас будет важно подготовиться и восстановиться, тогда мы сделаем все возможное, чтобы победить Италию. Будет тяжело, но команда полна решимости», — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.
Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала австрийцы сыграют со сборной Италии.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/
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