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Лукаку может обогнать Ибрагимовича

12:30
Ромелу Лукаку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ромелу Лукаку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ромелу Лукаку, оформивший дубль в матче первого тура Евро против России, в 94 матчах за сборную Бельгии забил 62 гола. В сегодняшней игре с Данией 28-летний форвард может выйти на чистое восьмое место по результативности среди европейских бомбардиров.

Первый же гол поможет форварду «Интера» обойти в историческом рейтинге Златана Ибрагимовича. Кстати, от идущего шестым Роберта Левандовски Лукаку отстает на четыре мяча, от делящих четвертую строчку Герда Мюллера и Робби Кина — на шесть.

Лучшие бомбардиры европейских сборных

Игрок

Сборная

Годы

Матчи

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2003-н.в.

176

106

Ференц Пушкаш

Венгрия, Испания

1945-1956, 1961-1962

89

84

Шандор Кочиш

Венгрия

1948-1956

68

75

Мирослав Клозе

Германия

2001-2014

137

71

Герд Мюллер

ФРГ

1966-1974

62

68

Робби Кин

Ирландия

1998-2016

146

68

Роберт Левандовски

Польша

2008-н.в.

120

66

Ромелу Лукаку

Бельгия

2010-н.в.

94

62

Златан Ибрагимович

Швеция

2001-2021

118

62

Давид Вилья

Испания

2005-2017

98

59

Эдин Джеко

Босния

2007-н.в.

114

59

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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