Лукаку может обогнать Ибрагимовича
Ромелу Лукаку, оформивший дубль в матче первого тура Евро против России, в 94 матчах за сборную Бельгии забил 62 гола. В сегодняшней игре с Данией 28-летний форвард может выйти на чистое восьмое место по результативности среди европейских бомбардиров.
Первый же гол поможет форварду «Интера» обойти в историческом рейтинге Златана Ибрагимовича. Кстати, от идущего шестым Роберта Левандовски Лукаку отстает на четыре мяча, от делящих четвертую строчку Герда Мюллера и Робби Кина — на шесть.
Лучшие бомбардиры европейских сборных
|
Игрок
|
Сборная
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
176
|
106
|
Ференц Пушкаш
|
Венгрия, Испания
|
1945-1956, 1961-1962
|
89
|
84
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
1948-1956
|
68
|
75
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
2001-2014
|
137
|
71
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
1966-1974
|
62
|
68
|
Робби Кин
|
Ирландия
|
1998-2016
|
146
|
68
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
2008-н.в.
|
120
|
66
|
Ромелу Лукаку
|
Бельгия
|
2010-н.в.
|
94
|
62
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2001-2021
|
118
|
62
|
Давид Вилья
|
Испания
|
2005-2017
|
98
|
59
|
Эдин Джеко
|
Босния
|
2007-н.в.
|
114
|
59
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