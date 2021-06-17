Лукаку может обогнать Ибрагимовича

Ромелу Лукаку, оформивший дубль в матче первого тура Евро против России, в 94 матчах за сборную Бельгии забил 62 гола. В сегодняшней игре с Данией 28-летний форвард может выйти на чистое восьмое место по результативности среди европейских бомбардиров.

Первый же гол поможет форварду «Интера» обойти в историческом рейтинге Златана Ибрагимовича. Кстати, от идущего шестым Роберта Левандовски Лукаку отстает на четыре мяча, от делящих четвертую строчку Герда Мюллера и Робби Кина — на шесть.

Лучшие бомбардиры европейских сборных