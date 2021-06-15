Дубль Криштиану Роналду принес Португалии победу над Венгрией

Сборная Португалии стартовала с победы на чемпионате Европы. Португальцы переиграли венгров со счетом 3:0.

Все мячи сборная Португалия забила уже в концовке встречи. Сначала отличился защитник Рафаэль Геррейру, а потом пенальти реализовал капитан команды Криштиану Роналду. Он же поставил точку в матче, оформив дубль.

Роналду стал обладателем нового рекорда по количеству голов на чемпионатах Европы. Теперь на его счету 11 голов на континентальных первенствах.

Также португалец установил еще одно уникальное достижение. Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.

Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F.

Чемпионат Европы

Группа F

Венгрия — Португалия — 0:3 (0:0)

Голы: Рафаэл Геррейру, 84 (0:1). Криштиану Роналду, 87 — с пенальти (0:2). Криштиану Роналду, 90+2 (0:3).

Венгрия: Гулачи, Орбан, Ловренчич, Фиола (К.Варга, 88), Ботка, Ат.Солои, Надь (Р.Варга, 90+5), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Шафер (Него, 65), А.Солои, Шоллои (Шен, 77).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду, Рубен Диаш, Данилу Перрейра, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 89), Виллиам Карвалью (Ренату Санчеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Криштиану Роналду, Жота (Андре Силва, 81).

Предупреждения: Рубен Диаш, 38. Него, 80. Орбан, 86.

Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все — Турция).

ВАР: Иррати. Валери, Мели (все — Италия), Гиль (Польша).

15 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».