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Криштиану Роналду забил 11-й гол на чемпионатах Европы

20:49
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче Евро-2020 с Венгрией. 36-летний португалец сделал счет 3:0.

Это 11-й гол форварда на чемпионатах Европы.

Первый гол, который стал для футболиста 10-м, позволил Роналду стать лучшим бомбардиром Евро в истории.

Венгрия — Португалия

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