Криштиану Роналду забил 11-й гол на чемпионатах Европы
20:49
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче Евро-2020 с Венгрией. 36-летний португалец сделал счет 3:0.
Это 11-й гол форварда на чемпионатах Европы.
Первый гол, который стал для футболиста 10-м, позволил Роналду стать лучшим бомбардиром Евро в истории.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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