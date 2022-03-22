Великобритания и Ирландия могут принять чемпионат Европы по футболу-2028

Чемпионат Европы по футболу в 2028 году могут одновременно принять Великобритания и Ирландия. Изначально свое желание принять Евро высказывали Турция, Греция, Болгария, Сербия и Румыния.

Как сообщает Sky Sports, на данный момент других претендентов нет. В случае если Великобритания и Ирландия будут единственными кандидатами, то их объявят хозяевами турнира уже 7 апреля во время заседания УЕФА.

Великобритания и Ирландия сосредоточились на проведении Евро-2028, после того как отказались от идеи провести у себя ЧМ-2030. Крайний срок подачи заявки в УЕФА — 23 марта. Объявление окончательных претендентов намечено на 5 апреля.