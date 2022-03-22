Сборные Италии и Аргентины проведут матч на «Уэмбли»

УЕФА объявил о проведении матча между сборными Италии и Аргентины.

Итальянцы являются действующими победителями чемпионата Европы, аргентинцы — действующими победителями Кубка Америки. Игра между командами пройдет в рамках нового договора о сотрудничестве между УЕФА, отвечающим за европейский футбол, и КОМНЕБОЛ (Южноамериканской конфедерацией футбола).

Матч получил название «Финалиссима», он состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В случае ничьей в основное время будет проведена серия пенальти.

Матч Италия — Аргентина станет третьим в истории официальным между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки. В 1985 году Франция обыграла Уругвай (2:0) в Париже, а в 1993 году Аргентина выиграла у Дании (1:1; 5:4 — по пенальти) на своем поле в Мар-дель-Плате.