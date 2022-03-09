УЕФА хочет увеличить количество участников Евро до 32 команд с 2028 года

УЕФА хочет увеличить число участников чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выступила против этих изменений. В PFA считают, что увеличение числа участников чемпионата Европы приведет к снижению качества турнира.

Отметим, что чемпионат Европы 2028 года, скорее всего, пройдет в Великобритании и Ирландии.

Напомним, что с 2016 года число участников чемпионата Европы было увеличено с 16 до 24 команд.