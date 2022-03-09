Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:10

УЕФА хочет увеличить количество участников Евро до 32 команд с 2028 года

УЕФА хочет увеличить количество участников Евро до 32 команд
Карен Саркисян
Корреспондент

УЕФА хочет увеличить число участников чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выступила против этих изменений. В PFA считают, что увеличение числа участников чемпионата Европы приведет к снижению качества турнира.

Отметим, что чемпионат Европы 2028 года, скорее всего, пройдет в Великобритании и Ирландии.

Напомним, что с 2016 года число участников чемпионата Европы было увеличено с 16 до 24 команд.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10591685/UEFA-plan-EXPAND-Euros-32-TEAM-tournament-2028.html
Футбол
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
8
3
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Все, что известно об уголовном деле Квинси Промеса: удар ножом, прослушка телефона, изменение обвинения и контракт со «Спартаком»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Великобритания и Ирландия могут получить Евро-2028 на безальтернативной основе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости