УЕФА хочет увеличить количество участников Евро до 32 команд с 2028 года
УЕФА хочет увеличить количество участников Евро до 32 команд
УЕФА хочет увеличить число участников чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года, сообщает Daily Mail.
По информации источника, Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выступила против этих изменений. В PFA считают, что увеличение числа участников чемпионата Европы приведет к снижению качества турнира.
Отметим, что чемпионат Европы 2028 года, скорее всего, пройдет в Великобритании и Ирландии.
Напомним, что с 2016 года число участников чемпионата Европы было увеличено с 16 до 24 команд.
Новости
27 дек 2021 19:53
3