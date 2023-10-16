В УЕФА подтвердили приостановку матча Бельгия — Швеция в отборе Евро-2024

Матч европейского отборочного турнира Бельгия — Швеция прерван по соображения безопасности, сообщает пресс-служба УЕФА.

«Дополнительная информация появится позже», — отметили в УЕФА.

Ранее стало известно, что недалеко от стадионе, где проходит матч неизвестные застрелили двух болельщиков в футболках сборной Швеции.

Премьер-министр Бельгии сравнил произошедшее нападение с терроризмом.

Двое болельщиков в футболках сборной Швеции были застрелены в Брюсселе перед матчем с Бельгией