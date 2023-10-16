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16 октября, 23:08

RTBF: матч Бельгия — Швеция прерван после стрельбы в Брюсселе

Руслан Минаев
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Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

Матч европейского отборочного турнира Бельгия — Швеция прерван после стрельбы в Брюсселе, сообщает RTBF Sport.

По данным источника, игроки сборной Швеции находятся в раздевалке и пока не собираются возобновлять игру.

Ранее стало известно, что недалеко от стадионе, где проходит матч неизвестные застрелили двух болельщиков в футболках сборной Швеции.

Премьер-министр Бельгии сравнил произошедшее нападение с терроризмом.

Двое болельщиков в футболках сборной Швеции были застрелены в Брюсселе перед матчем с Бельгией

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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