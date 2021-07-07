В РФС обеспокоены ситуацией с контрактом на показ нового отборочного цикла Евро

Российский футбольный союз выразил беспокойство по поводу ситуации с тендером на права на показ матчей сборных под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в период с 2022 по 2028 год.

«Российский футбольный союз обеспокоен ситуацией с телеконтрактом на показ следующего отборочного цикла Евро 2022-2028, — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС. — Официальной информации о том, когда состоится тендер, нет. Считаем наиболее эффективной практику, применяемую во многих европейских странах, когда правами на трансляции владеют вещатели. Знаем, что крупнейшие российские бродкастеры хотят участвовать напрямую в тендере, без привлечения посредников».

УЕФА отказывается от комментариев и не раскрывает деталей.

«Надеемся на прозрачность и транспарентность УЕФА по данному вопросу», — добавили в РФС.