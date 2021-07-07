Кураньи — о сборной России: «Захарян мог сыграть на Евро роль Педри»
Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020.
— Что скажешь о выступлении российской сборной?
— По-прежнему переживаю за команду, поскольку играл в России, в сборной много знакомых. В первую очередь это Станислав Черчесов, которому желал удачи перед стартом турнира. Многих помню по РПЛ, играл с Зобниным, Шуниным, Ионовым, Жирковым. Последний — вообще легенда, будет играть до 40 лет. А где, кстати, был Захарян?
— Ты и его знаешь?
— Конечно. Я смотрю матчи РПЛ. Захарян — талант, каких в России давно не видел. Очень сильный. Он вполне мог играть в сборной России ту роль, которую в сборной Испании исполнял 18-летний Педри.
— Захаряна вызвали на сбор перед Евро, но из-за болезни он был вынужден уехать.
— Очень жаль. Было бы интересно посмотреть на него на этом уровне. Думаю, Заха принес бы пользу сборной.
Результаты опроса
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