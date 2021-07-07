Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Кураньи — о сборной России: «Захарян мог сыграть на Евро роль Педри»

17:30
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020.

— Что скажешь о выступлении российской сборной?

— По-прежнему переживаю за команду, поскольку играл в России, в сборной много знакомых. В первую очередь это Станислав Черчесов, которому желал удачи перед стартом турнира. Многих помню по РПЛ, играл с Зобниным, Шуниным, Ионовым, Жирковым. Последний — вообще легенда, будет играть до 40 лет. А где, кстати, был Захарян?

— Ты и его знаешь?

— Конечно. Я смотрю матчи РПЛ. Захарян — талант, каких в России давно не видел. Очень сильный. Он вполне мог играть в сборной России ту роль, которую в сборной Испании исполнял 18-летний Педри.

— Захаряна вызвали на сбор перед Евро, но из-за болезни он был вынужден уехать.

— Очень жаль. Было бы интересно посмотреть на него на этом уровне. Думаю, Заха принес бы пользу сборной.

Полностью интервью с Кевином Кураньи читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 277069
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
29.4%
Тренер
24.0%
Игроки
3.8%
Отдельные игроки
1.2%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
40.7%
Обсудить опрос

Читайте также

Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
Стало известно о состоянии MaкSим
Ученые заявили, что «Доширак» полезен для здоровья
Задержаны напавшая на Ваенгу на борту самолета дебоширка и ее муж
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости