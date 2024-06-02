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Сегодня, 15:05

Дюков: «Не собираюсь посещать матчи Евро-2024, поскольку нашу сборную лишили этой возможности»

Зарина Халимхонова
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не поедет на чемпионат Европы по футболу.

— Вас приглашали на чемпионат Европы?

— Безусловно, приглашение есть. Но на данный момент не собираюсь посещать матчи Евро-2024. Поскольку нашу сборную лишили этой возможности, и с моей стороны этически неправильно посещать матчи чемпионата.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Российские клубы и сборная по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Александр Дюков
Чемпионат Европы по футболу
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