Эдер: «Верю, что Португалия в числе четырех команд, которые могут выиграть Евро-2024»

Бывший нападающий сборной Португалии Эдер поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы-2024.

«Ожидания самые лучшие, ведь у нас фантастическая сборная. Наши игроки выступают в лучших лигах Европы, среди них — огромный выбор, есть тренер, который проделал отличную работу со сборной. Я верю, что мы в числе трех или четырех команд, которые могут выиграть Евро.

Роналду всегда старается изо всех сил и намерен продолжать приумножать свое наследие. Он будет бороться за то, чтобы добиться большего для Португалии», — приводит слова Эдера A Bola.

Сборная Португалии сыграет на групповом этапе континентального первенства в группе F, где ее соперниками станут Грузия, Чехия и Турция.

Первый матч на турнире команда Роберто Мартинеса проведет против Чехии 18 июня в Лейпциге.