В матче Швеция — Украина будет дополнительное время
29 июня 2021, 23:47
Основное время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина завершилось вничью — 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то будет назначена серия пенальти.
На 27-й минуте после паса Андрея Ярмоленко счет в матче открыл Александр Зинченко. Эмиль Форсберг на 43-й минуте сравнял результат дальним ударом с помощью рикошета.
Игра проходит в Глазго (Шотландия). В 1/4 финала победитель этого матча сыграет с Англией.
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