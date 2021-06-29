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В матче Швеция — Украина будет дополнительное время

29 июня 2021, 23:47
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Основное время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина завершилось вничью — 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то будет назначена серия пенальти.

На 27-й минуте после паса Андрея Ярмоленко счет в матче открыл Александр Зинченко. Эмиль Форсберг на 43-й минуте сравнял результат дальним ударом с помощью рикошета.

Игра проходит в Глазго (Шотландия). В 1/4 финала победитель этого матча сыграет с Англией.

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«Скорость мысли — это наше очевидное преимущество над всякими северянами». Что пишут в Украине о матче со Швецией

Швеция — Украина

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