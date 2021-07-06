Власти Лондона разыграют билеты на финал Евро-2020 среди вакцинировавшихся граждан
Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что одна пара билетов на финал Евро-2020 будет разыграна среди жителей столицы, которые вакцинировались от коронавируса.
«Для нас очень важно продолжать увеличивать число молодых людей, которые приходят вакцинироваться. Розыгрыш билетов — золотой шанс оказаться на стадионе в день, который может стать невероятным для нашей нации», — приводит Sky Sports слова Хана.
Победитель сможет привести с собой на стадион еще одного человека.
Финал Евро-2020 пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля, начало встречи — в 22.00 (мск). В финале встретятся победители матчей Италия — Испания (6 июля, 22.00 мск) и Англия — Дания (7 июля, 22.00 мск).
Дополнительная информация:
https://news.sky.com/story/covid-19-londoners-who-get-first-vaccine-jab-can-win-euro-2020-final-tickets-says-mayor-sadiq-khan-12349729
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