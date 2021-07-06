Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Италия — Испания в полуфинале Евро-2020.

«Жалко, что они играют между собой сейчас. Я болел изначально и за тех, и за других, хотел видеть их в финале. Но такое бывает. Фаворита не выделю, потому что его в этой игре нет. На данный момент Италия выглядит предпочтительней, но лишь чуть-чуть. В принципе ситуация равная. Я буду болеть за Испанию», — поделился Мостовой в разговоре с «СЭ».

Также Мостовой отметил, что составы у команд равные, а значит, скорее всего в игре будут дополнительные таймы.

«Но в игре Бельгии с Италией тоже игра должна была быть ничейной, но, мы видим, что итальянцам повезло. 2:1 в основное время. Может быть тут так же будет: рикошет, гол, и все. Но я думаю, что преимущество по итогу будет в один мяч, и забьют его в дополнительное время», — отметил Мостовой.

Матч Италия — Испания состоится 6 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00 по московскому времени.