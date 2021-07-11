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В финале Евро-2020 Италия — Англия будет дополнительное время

11 июля 2021, 23:56
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Основное время финального матча Евро-2020 Италия — Англия завершилось вничью — 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если и оно не определит победителя, будет назначена серия пенальти.

На второй минуте англичан вывел вперед Люк Шоу. Защитник замкнул фланговый навес от Кирана Триппьера и отправил мяч в ворота. Это самый быстрый гол в истории финалов Евро.

Сравнял результат на 67-й минуте Леонардо Бонуччи. Итальянец добил мяч, который отлетел от штанги после удара Марко Верратти. Он стал самым возрастным автором гола в истории финалов турнира (34 года и 71 день)

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Италия — Англия

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года