Основное время финального матча Евро-2020 Италия — Англия завершилось вничью — 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если и оно не определит победителя, будет назначена серия пенальти.

На второй минуте англичан вывел вперед Люк Шоу. Защитник замкнул фланговый навес от Кирана Триппьера и отправил мяч в ворота. Это самый быстрый гол в истории финалов Евро.

Сравнял результат на 67-й минуте Леонардо Бонуччи. Итальянец добил мяч, который отлетел от штанги после удара Марко Верратти. Он стал самым возрастным автором гола в истории финалов турнира (34 года и 71 день)

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».