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Уокер: «Пока у всех на лицах улыбки, сборная Англии может обыграть любую команду»

07:35
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Защитник сборной Англии Кайл Уокер рассказал о своей роли в команде перед финалом Евро-2020 против Италии.

«В нашей раздевалке много людей, которые являются капитанами своих клубов. И при этом больших клубов. Моя роль здесь изменилась, но я все еще люблю пошутить. Вчера вечером у меня было несколько шуток над Триппьером и Пикфордом, но на поле я стараюсь использовать свой опыт, накопленный за эти годы. На протяжении многих лет я играл в разный футбол и просто следил за тем, чтобы все играли в футбол, который нам нравится. Пока у всех на лицах улыбки, мы можем обыграть любую команду.

Посмотрите на французскую команду — фантастические игроки, у них есть качество в ключевых областях. Но они должны были пройти через процесс того, чего они должны были достичь. Теперь мы проходим через это, мы добрались до полуфинала, теперь будет финал, но это не может останавливать нас», — приводит слова Уокера официальный сайт УЕФА.

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Матч пройдет в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22.00 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия
Аргентина

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года