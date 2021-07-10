Спинаццола надеется, что Италия обыграет Англию в финале Евро-2020

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола перед финалом Евро-2020 против Англии отметил, что у команд равные шансы на победу.

«Я сейчас более эмоционален, чем если бы был частью команды, готовящейся к игре, поэтому больше чувствую напряжение, — признался Спинаццола в эфире Sky Sport Italia. — Я надеюсь, что сборная Италии одержит команду. Думаю, шансы 50 на 50. У Англии на скамейке запасных есть выдающиеся личности, такие как Рэшфорд, Санчо и Фоден, молодые, но феноменальные. Это показывает, насколько Англия сильна команда. Это будет сложный матч, но Италия — отличная команда, и мы можем это сделать».

Спинаццола не сможет принять участия в финале из-за серьезной травмы, полученной в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Он покинул поле на носилках. На восстановление потребуется до полугода.

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.