Украинский журналист о матче с Нидерландами: «Какой контраст со сборной России!»

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о матче с Нидерландами (2:3) и сравнении со сборной России.

— Что вы почувствовали сразу после финального свистка? — первый вопрос Франкову.

— Когда мы пропустили третий мяч, я запустил свой телефон в стену.

— Лихо.

— Да. Я уже с ним мысленно попрощался. Но он, слава богу, попал в шкаф и выжил. В общем, я выступил в стиле нашего футболиста: целился в одно место, а попал в другое. Конечно, я мечтал, чтобы украинцы повторили подвиг чехов в матче с голландцами в 2004 году, когда те, уступая 0:2, выиграли 3:2. Но оказалось, что мы все-таки послабее чехов. Как минимум тех чехов.

— Главный вывод, который вы сделали по вчерашней игре команды Андрея Шевченко?

— К сожалению, выяснилось, что мы можем успешно играть, когда на нас не давит груз ответственности. То есть когда при счете 0:2 все похоронили сборную Украины, она встрепенулась и почти спасла матч. А в целом, конечно, возникли вопросы по игре нашей команды... Просто не хочется устраивать сейчас скандал в свете предстоящих встреч с Македонией и Австрией.

— Но за такую сборную Украины хочется болеть?

— Здесь стоит признать: такой контраст со сборной России! Честно говоря, за вашу команду было стыдно... Так бездарно слить матч с бельгийцами! Вы же понимаете, проигрывать можно по-разному. Нет, я не хочу вас поучать. Но у меня тогда возникло неприятное чувство. Я совершенно спокойно смотрю матчи России, у меня в этот момент нет каких-то политических эмоций. Я оцениваю чисто футбол. И приходится признать: команда Черчесова выглядело безвольно.

— Безвольно?

— Да. Вот тогда у меня возникло ощущение, что Россия еще заранее проиграла бельгийцам. Просто вышли отбыть номер на поле, пропустили три мяча, а дальше, мол, мы уже соберемся. Секундочку: а получится ли теперь собраться?

(Виталий Айрапетов)