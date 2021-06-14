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Марио Фернандес удивлен победой Финляндии в матче с Данией

15:18
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Защитник сборной России Марио Фернандес удивился, что сборная Финляндии выиграла в матче с Данией (1:0) в первом туре Евро-2020.

«Как я всегда говорил, в сегодняшнем футболе нет команды, с которой просто было бы играть. Все соперники сильные. Конечно, я удивлен, что Финляндия выиграла матч, потому что Данию считали фаворитами. Нашей команде будет со всеми сложно. Не важно, против кого мы будем играть, поэтому соперника надо уважать и готовиться.

Как вы знаете, Гильерме не здесь, поэтому я больше общаюсь с Черышевым, но все игроки в команде мои друзья. Обычно в номере смотрю фильмы, сериалы или футбол", — сказал Фернандес.

В первом матче группового турнира Евро-2020 российская сборная проиграла Бельгия (0:3). Следующую игру Команда Станислава Черчесова проведет против Финляндии (16 июня), заключительная встреча в группе — 21 июня против Дании.

(Владимир Пушкарев)

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