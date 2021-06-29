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Украина — Швеция: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020

08:00
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Швеции.

«Швеция активнее и мощнее, чем Украина. Думаю, что преимущество на их стороне. Последний матч украинцев был не в их пользу, хотя до этого показывали хорошую игру. Не знаю, как пройдет их встреча. В футболе возможно все. Не думаю, что команды смогут пройти дальше. У шведов не хватает креатива. Это не значит, что у команд нет никаких возможностей, но игры будут очень тяжелыми и фавориты другими», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Швеция — Украина

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля