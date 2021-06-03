Украина обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче
22:57
В товарищеском матче сборная Украины победила команду Северной Ирландии (1:0).
Игра состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Единственный мяч забил Александр Зубков.
Товарищеский матч
Украина — Северная Ирландия — 1:0 (1:0)
Гол: Зубков, 10.
Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновский, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Яремчук (Марлос, 46), Зубков (Беседин, 46).
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр, Баллард, Браун (Макклелланд, 89), Магеннис (Лафферти, 61), Фергюсон (Смит, 68), Даллас (Чарльз, 89), Сэвилл, Макканн (Уайт, 81), Макгинн (Томпсон, 46).
Предупреждения: Беседин, 90+2. Макнэйр, 90+3.
Судья: Марчиняк (Польша).
3 июня. Днепр. Стадион «Днепр-Арена».
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