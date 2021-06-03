Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Украина обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче

22:57
Теги:

В товарищеском матче сборная Украины победила команду Северной Ирландии (1:0).

Игра состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Единственный мяч забил Александр Зубков.

Товарищеский матч

Украина — Северная Ирландия — 1:0 (1:0)

Гол: Зубков, 10.

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновский, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Яремчук (Марлос, 46), Зубков (Беседин, 46).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр, Баллард, Браун (Макклелланд, 89), Магеннис (Лафферти, 61), Фергюсон (Смит, 68), Даллас (Чарльз, 89), Сэвилл, Макканн (Уайт, 81), Макгинн (Томпсон, 46).

Предупреждения: Беседин, 90+2. Макнэйр, 90+3.

Судья: Марчиняк (Польша).

3 июня. Днепр. Стадион «Днепр-Арена».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Немцы сотворили чудо, а американцы подтвердили статус фаворита. Итоги первых четвертьфиналов ЧМ
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Каменский — о поражении от Канады: «Мы проиграли сами себе. Канадцы не сильнее нас»
Россия — Канада: составы команд на матч 1/4 финала ЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд