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Бельгия и Греция сыграли вничью в товарищеском матче

23:49
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Сборные Бельгии и Греции завершили товарищеский матч вничью (1:1).

В составе хозяев отличился Торган Азар. У гостей забил Георгиос Тзавеллас.

Бельгия — соперник сборной России по Евро-2020. Также с этими командами в группе В сыграют сборные Дании и Финляндии.

Товарищеские матчи

Бельгия — Греция — 1:1 (1:0)

Голы: Азар, 20 (1:0). Тзавеллас, 66 (1:1).

Бельгия: Миньоле (Селс, 90), Алдервейрелд (Тилеманс, 82), Боята, Денайер, Менье, Азар (Шадли, 75), Прат, Феррейра-Карраско (Троссар, 74), Дендонкер, Лукаку (Мертенс, 46), Доку (Батшуайи, 46).

Греция: Влаходимос, Пападопулос, Тзавеллас, Цимикас (Кутрис, 60), Яннулис, Бухалакис (Зека, 69), Андруцос (Салиакас, 80), Галанопулос (Сиопис, 70), Бакасетас (Манталос, 80), Павлидис (Пелкас, 60), Масурас.

Судья: Хеннесси (Ирландия).

3 июня. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».

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