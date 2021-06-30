«Уфа» поздравила Зинченко с выходом в четвертьфинал Евро-2020

Пресс-служба «Уфы» в Twitter отреагировала на победу сборной Украины над Швецией в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 (2:1 д.в.). В составе украинской команды выступает защитник Александр Зинченко, который ранее защищал цвета уфимского клуба.

«Поздравляем Сашу Зинченко с выходом в 1/4 финала Евро-2020. Болеем, гордимся», — говорится в сообщении клуба.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).