Беседин покинул расположение сборной Украины, у форварда подозрение на повреждение крестообразных связок

Нападающий сборной Украины Артем Беседин покинул расположение национальной команды, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

По итогам первичного обследования у 25-летнего форварда выявили повреждения сразу нескольких мышц ноги, также у футболиста подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз будет установлен после МРТ. Футболист отправился в Киев для прохождения последующего лечения.

На 98-й минуте матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2 доп.вр.) защитник шведов Маркус Даниэльссон в подкате ударил Беседина прямой ногой в колено, после чего получил красную карточку. Форвард украинцев не смог продолжить участие в матче и покидал поле при помощи врачей.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).