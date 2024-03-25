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25 марта, 22:45

Уэльс — Польша: время начала и где смотреть трансляцию стыкового матча Евро-2024

Уэльс сыграет с Польшей в отборочном турнире Евро-2024 26 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Войцех Щенсны, сборная Польши.
Фото Global Look Press

Уэльс на своем поле примет Польшу в финале Пути А отборочного турнира Евро-2024 во вторник, 26 марта. Игра состоится на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум» в Кардиффе (Уэльс) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке отборочных игр чемпионата Европы-2024. За ключевыми событиями матча Уэльс — Польша можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В России трансляцию встречи не покажут. С сентября 2023-го матчи квалификации чемпионата Европы-2024 показывались на каналах холдинга «Матч ТВ». Сейчас в программе тематических телеканалов отсутствует трансляция. О ситуации с правами на показ игр отбора Евро-2024 читайте в нашем материале.

Победитель игры Уэльс — Польша сыграет в финальной части чемпионата Европы.

Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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