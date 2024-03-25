Сборная Украины встретится с командой Исландии в финале Пути В отборочного турнира чемпионата Европы во вторник, 26 марта. Игра состоится на «Городском стадионе» во Вроцлаве (Польша) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке стыковых матчей Евро-2024. Следить за ключевыми событиями встречи Украина — Исландия можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляции игры в России не будет. С сентября 2023-го матчи квалификации чемпионата Европы-2024 показывали в телеэфирах на каналах холдинга «Матч ТВ». Сейчас в программе тематических телеканалов отсутствует трансляция. О ситуации с правами на показ игр отбора Евро-2024 читайте в нашем материале.

Победитель пары Украина — Исландия получит право сыграть в финальной части чемпионата Европы.