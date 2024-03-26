Адиев: «Некоторым не понравились мои решения по выбору состава на матч с Грецией»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объяснил выбор состава на стыковой матч Евро-2024 против Греции (0:5).

«Выход в стартовом составе заслуживает тот, кто доказывает на тренировках и играх. У нас состоялся разговор с опытными ребятами. Некоторым нашим парням и болельщикам не понравились мои решения по выбору стартового состава на матч с Грецией», — приводит Metaratings слова Адиева.

Сборная Греции, обыграв Казахстан, вышла в финал стыкового турнира Евро-2024, в котором встретится с Грузией.