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Сегодня, 03:44

Адиев: «Некоторым не понравились мои решения по выбору состава на матч с Грецией»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объяснил выбор состава на стыковой матч Евро-2024 против Греции (0:5).

«Выход в стартовом составе заслуживает тот, кто доказывает на тренировках и играх. У нас состоялся разговор с опытными ребятами. Некоторым нашим парням и болельщикам не понравились мои решения по выбору стартового состава на матч с Грецией», — приводит Metaratings слова Адиева.

Сборная Греции, обыграв Казахстан, вышла в финал стыкового турнира Евро-2024, в котором встретится с Грузией.

Источник: Metaratings
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