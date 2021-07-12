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УЕФА выступил с заявлением по поводу оскорблений в адрес игроков сборной Англии после финала Евро

14:30
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии после поражения от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020.

«УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро, которым нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем английскую футбольную ассоциацию принять самое суровое наказание», — говорится в сообщении УЕФА в Twitter.

12 июля об оскорблениях сообщила футбольная ассоциация Англии (FA). Позже стало известно, что этот факт расследует полиция Лондона.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года