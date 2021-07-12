УЕФА выступил с заявлением по поводу оскорблений в адрес игроков сборной Англии после финала Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии после поражения от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020.

«УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро, которым нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем английскую футбольную ассоциацию принять самое суровое наказание», — говорится в сообщении УЕФА в Twitter.

UEFA strongly condemns the disgusting racist abuse directed at several England players on social media after the EURO final, which has no place in football or society. We stand by the players and the English FA's call for the strongest possible punishments.

?#EqualGame #Respect — UEFA (@UEFA) July 12, 2021

12 июля об оскорблениях сообщила футбольная ассоциация Англии (FA). Позже стало известно, что этот факт расследует полиция Лондона.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.