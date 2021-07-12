Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Фетисов считает, что Англия проиграла Италии из-за ошибки главного тренера

14:20
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной Италии в финале Евро-2020 над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

В послематчевой серии вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара Джейдона Санчо и Букайо Саки, а Маркус Рэшфорд перед этим попал в штангу. Санчо и Рэшфорда главный тренер англичан Гарет Саутгейт выпустил в конце дополнительного времени.

«Италия — команда с характером. Хотя вначале как-то растеряно выглядели. Дотерпели... А на англичан психологически больше давила серия пенальти. И у Италии вратарь молодец. Жалко ли мне англичан? Что я их буду жалеть? Все шансы у них были и в ногах, и в головах. Но они не сумели этим воспользоваться. Это их проблемы. Психологическое давление — тяжелая вещь, с ней непросто справиться. Да и нужно ли было 19-летнему пацану давать бить последний пенальти. Это ошибка тренера. Не мне судить. Но выиграл тот, кто больше хотел», — сказал Фетисов «СЭ»

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории, ранее она побеждала в 1968 году. Англия ни разу не выигрывала чемпионат Европы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Саутгейт обманул нацию: обещал играть так, чтобы запомнили дети, а сам думал только об удержании 1:0. На чем и погорел
? Мужчины с каким именем предают чаще всего — видео
Петра Мамонова не смогли вывести из комы
Врач рассказала, как перестать сильно потеть
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года