Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Артема Дзюбы. Форвард сборной России заявлял, что, по его мнению, Роберто Манчини вообще не тренер.

«Это его мнение. Но вы сами все видите. О чем тут говорить? Но мне кажется, в профессиональном спорте некорректно критиковать тренера за какие-то рабочие моменты», — сказал Фетисов «СЭ»

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).